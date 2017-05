Marion Cotillard en toute intimité : "J'ai souvent eu envie de refaire ma vie"

Trois mois après la folie Rock'n'Roll, Marion Cotillard fait son retour au cinéma. Mercredi 17 mai, l'actrice ouvrira le 70e Festival de Cannes avec la projection du nouveau film d'Arnaud Desplechin. Dans Les Fantômes d'Ismaël, elle interprète le rôle de Carlotta, une femme qui revient soudainement dans la vie de son époux (Mathieu Amalric) après l'avoir abandonné vingt ans plus tôt.

Questionnée dans les pages du magazine Version Femina pour parler de cet énigmatique personnage, la comédienne de 41 ans a admis que l'on pouvait facilement s'identifier à Carlotta pour son "besoin de disparaître". "On l'a tous connu [ce besoin] à un moment, je crois. Adolescente, j'ai souvent eu envie de partir, de refaire ma vie dans un endroit où personne ne me connaissait, où j'aurais eu l'impression de pouvoir être moi-même. Il y avait tellement de choses à nettoyer là où j'étais, tellement de malentendus sur ma personnalité que, peut-être, le plus simple était non pas d'essayer de me connecter à ces gens, mais de m'en aller et de reprendre tout à zéro, de refaire une vie avec des personnes qui m'auraient découverte, à qui j'allais pouvoir offrir ce que j'étais vraiment", a-t-elle déclaré.

Un break dans sa carrière pour se consacrer à sa famille

Sans préciser le fond de sa pensée en détails, Marion Cotillard a ajouté : "On vit dans une société pleine de projections, de jugements, d'a priori, alors c'est difficile, quand on n'a pas toutes les clés, d'être soi-même en toutes circonstances et en lieux. Particulièrement à l'adolescence, où tout est bouleversé. Mais contrairement à Carlotta, je n'ai pas tout quitté parce que, à part moi, mon incompréhension du monde et des relations entre les gens, je n'avais rien d'autre à fuir. J'ai été élevée par des parents formidables qui m'ont donné un espace de liberté et m'ont toujours respectée", a-t-elle poursuivi.

Lors de cet entretien, la star oscarisée a également brièvement mentionné sa vie professionnelle et privée, affirmant qu'elle s'accordait enfin un break mérité. "Oui, je n'ai aucun projet ! C'est une première. Je n'éprouve pas la peur du vide. Bon, je me demande quand même combien de temps je vais tenir et tout le monde autour de moi se pose la question. Mais j'ai l'impression que ça durera plus longtemps que ce que les autres pensent", a-t-elle conclu. Pour rappel, Marion Cotillard et Guillaume Canet sont récemment devenus parents d'une petite Louise, née en mars dernier. Ensemble depuis dix ans, le couple a également un garçon, Marcel, qui fêtera ses 6 ans le 19 mai.