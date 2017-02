Marion Cotillard enceinte, divine et lumineuse avec son chéri Guillaume Canet

Après deux mois de tournée aux quatre coins de la France, Guillaume Canet offrait le bouquet final de son Rock'n Roll Tour à Paris. Une grande avant-première, en compagnie des proches de l'acteur, réalisateur, scénariste du film, qui s'est tenue le 13 février au Pathé Beaugrenelle, à quelques pas de la Tour Eiffel.

Pour l'occasion, presque tout le monde avait répondu à l'appel. Guillaume Canet, aux anges, a bien sûr pu compter sur sa chérie Marion Cotillard, très enceinte évidemment, mais divine et lumineuse à souhait au bras de son amoureux finalement bien rock. Visiblement extatique, Guillaume Canet a une nouvelle fois assuré le show, lui qui s'est impliqué corps et âme dans cette promo, entre la tournée dans de nombreuses villes de France, les interviews à gogo et des apparitions improbables, des Recettes Pompettes à Scènes de ménages.

Accompagné de la belle Marion, très rock elle aussi dans un slim noir et un pull noir troué avec dentelle sur les bras, Guillaume Canet a posé avec la jolie Camille Rowe (l'égérie du parfum Poison de Dior), mais aussi ses potes et collaborateurs, Rodolphe Lauga, Maxim Nucci, le producteur Alain Attal et Philippe Lefebvre.

Attendu dans les salles pour ce mercredi 15 février, Rock'n Roll raconte comment Guillaume Canet, 43 ans, épanoui dans sa vie et qui a tout pour être heureux, se voit stoppé net par une jolie comédienne de 20 ans qui lui apprend qu'il n'est pas très 'rock', qu'il ne l'a d'ailleurs jamais vraiment été, et, pour l'achever, qu'il a beaucoup chuté dans la 'liste' des acteurs qu'on aimerait bien se taper... Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy... Guillaume a compris qu'il y a urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage.