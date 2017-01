Marion Cotillard enceinte et en forme(s): Ravissante complice de Guillaume Canet

Ils sont de retour ensemble, sur grand écran. Dans Rock'n Roll, Marion Cotillard et Guillaume Canet pastichent leur propre couple dans une comédie quasi autobiographique et bourrée d'autodérision. Réalisateur (et acteur principal) de ce long métrage, Guillaume Canet a lancé en grande pompe la tournée promotionnelle de son film. Et c'est aux côtés de sa bien-aimée qu'il a débuté son tour de France dans le Nord.

Mercredi 4 janvier, pas moins de trois avant-premières avaient lieu en présence d'une partie de l'équipe du film : à Villeneuve d'Ascq, Lille et Lomme. Une nouvelle fois, le Kinépolis lommois avait déroulé le tapis rouge pour des stars d'envergure internationale. En effet, Marion Cotillard et son chéri Guillaume Canet étaient annoncés, et ils sont venus. Dans la journée, leurs fans ont pu voir qu'ils étaient en forme ou tout du moins Guillaume, visiblement surexcité à l'idée d'entamer la tournée. Dans le train qui emmenait le couple, le réalisateur-acteur a pris en photo sa compagne en train de dormir bouche ouverte. "Rock ? Pas Rock ?" demande-t-il, très amusé par sa vacherie. "... Bon... bah je vais te punir...", lui a répondu l'intéressée dans les commentaires. L'ambiance est bonne !

Le duo, accompagné de Rodolphe Lauga et du producteur Alain Attal, a ensuite enchaîné les trois séances, terminant à Lille aux alentours de minuit en comblant leurs spectateurs de bonheur. À Lomme, ils ont affiché leur complicité devant notre photographe, Marion Cotillard se dévoilant très enceinte dans une robe noire à col roulé. Pulpeuse et ravissante, l'actrice qui attend son deuxième enfant a charmé l'assemblée, mais aussi son amoureux, visiblement ravi.