Marion Cotillard enceinte : Sublime perdante face à Isabelle Huppert

Radieuse et infatigable, Marion Cotillard continue de briller en soirée, alors que sa deuxième grossesse se poursuit. La star française s'est rendue, sans son compagnon Guillaume Canet, à la soirée des Prix Lumières le 30 janvier au théâtre de la Madeleine, l'événement organisé par les correspondants de presse étrangère en poste en France, puisqu'elle était nommée comme meilleure actrice pour Mal de pierres. Si elle a perdu, elle a eu droit à un hommage spécial pour saluer sa contribution au rayonnement du cinéma français dans le monde. Celle qu'on va adorer dans la comédie réalisée par son amoureux, Rock'n'Roll, a pu applaudir le sacre du long métrage Elle de Paul Verhoeven, ainsi que celui de l'actrice du film, Isabelle Huppert, s'approchant toujours plus de l'Oscar.

Elle, qui met en scène une femme violée cherchant à démasquer son agresseur, dans un jeu de séduction masochiste avec lui, figure aussi parmi les favoris aux César avec onze nominations. Le film de Paul Verhoeven a déjà été récompensé par les Golden Globes (meilleur film étranger, meilleure actrice).

Lundi soir, la presse internationale a par ailleurs sacré meilleur acteur Jean-Pierre Léaud, comédien fétiche de la Nouvelle Vague, pour son rôle du Roi Soleil dans La Mort de Louis XIV d'Albert Serra. Le film a également été primé pour son image, signée Jonathan Ricquebourg. Divines de Houda Benyamina a été distingué dans la catégorie du premier long métrage, et ses comédiennes Oulaya Amamra et Déborah Lukumuena se sont imposées comme révélations féminines. L'acteur Damien Bonnard a été désigné comme révélation masculine dans Rester vertical d'Alain Guiraudie. Le prix du film francophone est allé à Hedi du Tunisien Mohamed Ben Attia, tandis que le compositeur Ibrahim Maalouf a remporté le prix de la musique pour Dans les forêts de Sibérie de Safy Nebbou. Bertrand Tavernier a été distingué pour son documentaire Voyage à travers le cinéma français. Les trophées du meilleur film d'animation et du meilleur scénario sont allés à Ma vie de Courgette de Claude Barras, dont le scénario est signé Céline Sciamma.

Plusieurs personnalités de la télévision se sont rendues aux Lumière : Nagui, Corinne Touzet, Babsie Steger ont fait ainsi le déplacement de cette fête aux avant-goûts de César.