Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg partagent le même homme

Film d'ouverture du Festival de Cannes 2017, Les Fantômes d'Ismaël réunira un casting sublime autour de son metteur en scène, Arnaud Desplechin. La première bande-annonce de ce drame romantique vient tout juste d'être dévoilée...

Le postulat de départ est simple : À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d'un cinéaste est chamboulée par la réapparition d'un amour disparu... Ce metteur en scène, incarné par Mathieu Amalric, a jadis été intimement lié à une femme qu'il considère comme un fantôme (Marion Cotillard) depuis qu'elle a disparu il y a de cela vingt et un ans. Lorsqu'elle réapparaît du jour au lendemain alors qu'il a refait sa vie avec une autre femme (jouée par Charlotte Gainsbourg), leurs certitudes sont bousculées.

Arnaud Desplechin réunit donc pour la première fois ce duo exceptionnel et très attendu, Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg. Les deux comédiennes vont partager le même homme dans une ambiance flirtant avec le thriller sentimental. Louis Garrel, Hippolyte Girardot, Alba Rohrwacher et Samir Guesmi seront également de la partie dans ce long métrage qui sortira dans nos salles le 17 mai, jour de sa présentation hors compétition à Cannes.