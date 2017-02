Marion Cotillard et Guillaume Canet : Ce qui les avait mis dans une rage folle...

Ils s'aiment et ça se voit. En couverture du magazine Madame Figaro, sublimés par Jean-Baptiste Mondino, Marion Cotillard et Guillaume Canet parlent à coeur ouvert de la relation. Pourquoi une telle franchise ? Car elle est le point de départ du nouveau film du réalisateur césarisé pour Ne le dis à personne, Rock'n'roll. Il se filme son quotidien avec sa compagne, mère de leur fils Marcel (5 ans), et nous ouvre les portes de chez lui pour se lancer dans un satire sur la célébrité, le milieu du divertissement et la société de façon plus générale. L'autodérision est le moteur de ce film qui est une comédie grinçante. Pour réussi un tel film, il faut donc être serein et à l'aise dans son couple, ce qui transpire de leur entretien pour le magazine féminin.

Ils se défendent l'un et l'autre

En revenant sur le demi-succès de Blood Ties, précédente réalisation de Guillaume Canet, Marion Cotillard dira : "Quand son homme est dans la peine, on est affecté de la même façon. Le voir pétiller de nouveau m'a émue." Son amoureux pointera du doigt les rumeurs qui ont pu circuler sur l'actrice oscarisée : "J'accorde peu d'importance à l'image que les gens peuvent avoir de moi, mais je suis très agacé quand certains présentent Marion comme une fille un peu allumée." Ce à quoi elle répond : "Ce qui peut m'arriver, mais je ne suis pas que cela !"

Ensemble, c'est tout

Leur force, c'est leur complicité. Marion Cotillard expliquera que la raison de la solidité de leur couple depuis neuf ans est le fait d'avoir été amis avant d'être amants, quand ils se sont rencontrés il y a quatorze ans : "On s'amuse toujours autant ensemble. Nous sommes des partenaires dans le vrai sens du terme. C'est mon ami et l'homme de ma vie." Et c'est à deux qu'ils ont affronté les intrusions dans leur vie privée qui peuvent être douloureuses. Guillaume Canet se souvient : "Le jour de la naissance de notre fils, j'ai éprouvé une rage folle lorsque des paparazzis ont escaladé notre portail et nous ont gâché ce moment merveilleux. Aujourd'hui, avec l'expérience, nous apprenons à mieux nous préserver de tout ce qui est toxique." On peut être certain qu'avec la naissance prochaine de leur deuxième enfant, le couple sera plus protecteur que jamais.

Ils se déclarent leur amour

Plus romantiques, tu meurs. Quand on demande à Guillaume Canet son regard sur Marion Cotillard, il déclare : "J'éprouve pour Marion une admiration sincère qui nourrit mon amour pour elle. (...) J'aime la femme qu'elle est devenue - sereine, confiante, trounée vers les autres - et la façon dont elle éduque notre fils. Je pense qu'elle a aussi opéré un grand travail sur moi. J'ai énormément changé depuis qu'on est ensemble."

De son côté, l'actrice d'Un long dimanche de fiançailles ne sera pas moins tendre : "J'ai la chance de vivre avec un homme qui évolue de manière magnifique, c'est admirable et surtout inspirant. Il me tire vers le haut, m'aide à m'accepter. On s'enrichit. Nous, les acteurs, possédons des égos très développés qui peuvent vite envahir tout l'espace si l'on n'y prête pas attention. Guillaume ne se laisse pas dévorer par le 'monstre'. Il est bienveillant et il a à coeur de rendre heureux ses proches, sa famille, ses amis."

