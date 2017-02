Marion Cotillard et Guillaume Canet face au star system, un superbe cliché

Une couverture superbe notamment été saluée par Eva Green en personne.

Comme dans Rock'n'Roll, le couple se met en scène dans son propre rôle. Dans son film, Guillaume Canet fait preuve de beaucoup d'autodérision, racontant comment un acteur jadis talentueux prend conscience qu'il est devenu has been parce qu'il n'est pas assez "rock". Pire, des comédiens comme Pierre Niney ou Gilles Lellouche sont jugés bien plus attirants que lui. Guillaume va donc tout tenter pour prouver qu'il n'est pas à l'image de ce qu'on pense de lui...

Comédie bourrée de références et de clins d'oeil, Rock'n'Roll est une peinture plutôt habile d'un star system que Guillaume Canet connaît bien. Derrière et devant la caméra, il dépeint aussi sa relation avec Marion Cotillard et raconte notamment que la notoriété de sa chérie est telle que certains l'ont un jour appelé Monsieur Cotillard. "En même temps, je pense que ce qu'il y a d'important dans la vie, c'est d'admirer ce que fait l'autre. Et je pense que Marion admire mon travail comme j'admire le sien", avait-il confié récemment à RTL.be lors d'une interview où il avait ironisé sur les récentes rumeurs d'infidélité concernant sa femme. "Moi, récemment, j'ai appris que Brad Pitt avait un enfant avec Marion par exemple. J'ai vécu aussi des trucs en faisant un film avec Keira Knightley [Last Night en 2008, NDLR], on nous a prêté une relation. C'est comme cela que ça se passe – et on sait que ça se passe comme ça sur tous les films là-bas – parce que c'est leur manière de faire de la promo." Une autre conséquence du star system, en fait.