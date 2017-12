Marion Cotillard et Guillaume Canet : Un couple solide, envers et contre tout

Dans le show business, il va sans dire que les couples de stars sont mis à rude épreuve. Médiatisation, tournage aux quatre coins du monde, rôles épuisants... C'est ce à quoi font face Marion Cotillard (42 ans) et Guillaume Canet (44 ans) depuis dix ans, avec beaucoup de force et d'amour. Voici cinq exemples de fois où les parents de Marcel et Louise ont affronté les difficultés ou ont tout simplement brillé ensemble, une leçon d'amour !

Leur couple, un jeu d'enfants

C'est sur le tournage de Jeux d'enfants, sorti en 2003, que Guillaume Canet et Marion Cotillard deviennent amis. Car c'est là la clef, ou en tout cas l'une d'elles, de la solidité de leur couple : avant d'être amants, ils ont été des copains, puis de vrais amis. C'est quatre ans plus tard que naîtra le couple chéri du cinéma français.

La scène de The Dark Knight Rises

Marion Cotillard a eu le bonheur de jouer dans The Dark Knight Rises, sous la direction de Christopher Nolan. Cependant, si elle est envoûtante dans cet épisode de la saga Batman, on se souviendra aussi de sa performance lors de sa scène finale... Moquée voire ridiculisée, la star aura comme premier soutien son compagnon. Dans le magazine Première en 2012, il avait déclaré : "Tout cette histoire à propos de la séquence où le personnage de Marion meurt dans The Dark Knight Rises n'est absolument pas de sa faute. C'est celle de Nolan, qui aurait dû monter une autre prise. Elle lui a proposé une multitude d'options, et il se trouve qu'il a choisi celle-là... Je trouve ça hyper courageux de la part d'un acteur d'offrir autant de pistes différentes à un metteur en scène. Après, c'est à lui d'être vigilant lorsqu'il est face à son film sur le banc de montage." Avec Guillaume, touche pas à ma Marion !

Victime collatérale de l'affaire Brangelina

Le Chevalier Canet a fait une nouvelle fois irruption pour défendre sa bien-aimée à l'heure du divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie. La malheureuse Marion Cotillard avait tourné un film avec l'acteur américain peu avant – Alliés –, ce qui lui avait valu d'être accusée d'avoir brisé le couple des Brangelina. Face à l'avalanche de rumeurs nauséabondes, le réalisateur de Ne le dis à personne s'était exprimé sur Instagram : "La haine de certains internautes se sentant plus forts derrière un clavier me pousse quand même à dire l'amour, le respect et l'admiration que j'ai pour Marion, de rester aussi forte et intelligente face à toutes ces accusations débiles et non fondées",

Rock'n Roll ou l'art de l'autodérision

Si Marion Cotillard et Guillaume Canet forment un couple solide, c'est aussi parce qu'ils ont un grand sens de l'autodérision. La dernière réalisation de Canet, Rock'n Roll, en est la preuve flamboyante : aucun des deux n'est épargné. Guillaume fait une crise de la quarantaine qui ne le met pas vraiment à son avantage, il est surnommé "monsieur Cotillard" et fini outrageusement bodybuildé et refait. Le perfectionnisme de Marion quand il s'agit de ses rôles est moqué, son côté écolo-bobo provoque des fous rires et elle succombe aussi à la chirurgie esthétique. Rire ensemble et de soi-même, rien de mieux pour faire durer une relation.

Face aux flashs, ils sont infaillibles

Pour finir, on s'attardera sur l'image que dégagent les deux stars au grand public lors d'événements médiatisés comme le Festival de Cannes. Affronter les photographes, c'est encore mieux à deux. À cet exercice, le couple Canet-Cotillard excelle, la preuve en images dans notre diaporama. On vous met au défi de trouver une seule de leurs apparitions sur red carpet qui ne soit pas furieusement glamour !