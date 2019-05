Marion Cotillard et la chirurgie : "Ça me bouleverse celles qui le font trop..."

De retour sur les écrans français avec Nous finirons ensemble, suite des Petits mouchoirs de son compagnon Guillaume Canet, Marion Cotillard est en couverture du dernier numéro de Marie Claire. Dans cette grande interview, l'actrice de 43 ans évoque le sujet brûlant de l'âge et la chirurgie esthétique.

À lire aussi Adriani Vastine triomphe à la mémoire d'Alexis et Célie, leur père bouleversé

Quand on lui demande si la question de l'âge la tourmente, Marion Cotillard raconte : "Pour une actrice, c'est troublant. On en parle parfois entre actrices du même âge, je vois bien que c'est difficile (...) Une femme qui vieillit, elle le verra sur des photos... sa peau qui se transforme. Mais elle ne se voit pas sur un écran énorme, en gros plan." Quant à la chirurgie ou aux injections, la star oscarisée estime n'avoir encore rien à dire sur le sujet : "Peut-être que j'ai envie de retarder cette question le plus possible. Je n'ai aucun jugement sur les femmes qui le font, aucun. Ça me bouleverse, même, celles qui le font trop, qui en viennent à se transformer physiquement, à essayer de retrouver leur visage ou leur corps de jeunesse."

Marion Cotillard précise une nouvelle fois qu'elle ne porte aucun jugement sur ces femmes, mais plutôt sur la société dans laquelle on évolue : "J'ai de la peine pour le monde dans lequel on vit, qui n'accepte pas et qui pousse une femme ou un homme à ne pas l'accepter non plus. C'est un grand et beau sujet, une actrice qui vieillit. J'accueillerai cette expérience, on verra. Si ça se trouve, je serai au bout du rouleau. Je pense qu'il y a un passage compliqué."

À propos de la société qui n'accepte pas, Marion Cotillard se souvient d'un épisode, lors du Festival de Cannes, particulièrement cruel : "J'étais avec l'équipe maquillage-coiffure en train de me préparer. À la télé, une actrice qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps montait les marches. Elle avait 55 ans. J'entends cette réflexion : 'Dis donc, elle a pris un coup de vieux.' Ça m'a mise en colère, et j'ai dit : 'Vous savez, un jour ce sera moi qui sera là à 55 ans. Non, elle n'a pas pris un coup de vieux, elle n'a juste pas touché à son visage.' Moi, je la trouvais très belle."

Nous finirons ensemble de Guillaume Canet est sorti le 1er mai 2019. Les premiers chiffres sont excellents, le film réalise le deuxième meilleur démarrage de l'année. Le public est bien au rendez-vous.