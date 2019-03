Marion Cotillard filmée par Guillaume Canet: "Je suis obligé, c'est contractuel"

Guillaume Canet a le bonheur de la diriger au cinéma, mais Marion Cotillard a de son côté le plaisir de voir son amoureux s'engager dans une cause qui lui tient vraiment à coeur : l'environnement. Sur Instagram, il avait relayé un post de la comédienne en écrivant en légende : "Je suis tellement fier de Marion et de l'énergie qu'elle fournit dans ses convictions. Ça fait de nombreuses années que son combat pour l'environnement perdure. J'ai appris beaucoup grâce à elle et pris conscience de la situation critique dans laquelle nous étions. Je la remercie pour cela de m'avoir réveillé... Elle se lance aujourd'hui dans un autre projet que je souhaitais partager avec vous !" Il avait ainsi braqué les projecteurs sur le coup de coeur humain de Marion Cotillard pour Flore Vasseur et son film Bigger Than Us.