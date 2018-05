Marion Cotillard, Jessica Chastain et leurs complices font le show à Cannes

Elles ont créé l'événement ! En marge du Festival de Cannes, les actrices du film d'espionnage 355 – que réalisera le producteur et scénariste Simon Kinberg – se sont réunies pour la première fois avant d'entrer en tournage dans les semaines à venir. Un happening qui a déclenché l'hystérie sur la Croisette.

Productrice et actrice principale de ce projet, Jessica Chastain a fait réunir ses consoeurs, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Fan Bingbing et Lupita Nyong'o, le temps d'un photocall qui a catalysé toute l'attention, loin de la Compétition officielle. Radieuses et complices, les cinq acolytes ont foulé le bitume de la Croisette, suivies par des anonymes se marchant sur les pieds pour tenter d'apercevoir les stars internationales. Elles ont ensuite posé sur un ponton, avec vue imprenable sur la Croisette.

Devant la presse, Jessica Chastain n'a pas caché sa joie. "Je me suis beaucoup amusée sur le tournage de La Couleur des sentiments, et depuis je rêve de refaire un film réunissant un casting féminin. J'adore les Jason Bourne, les James Bond et les Mission : Impossible, et je me demandais pourquoi, à part dans Charlie's Angels, il n'y a jamais eu de film d'espionnage dans ce genre-là. Ça m'a donné envie de lancer ce projet et de le proposer à des actrices venues du monde entier. (...) J'ai appelé toutes ces actrices, je leur ai dit comment j'envisageais ce projet, que ce serait un processus de collaboration, qu'on le construirait toutes ensemble. Elles ont toutes dit oui. Je trouvais ça important qu'on présente cette idée à Cannes [dans le cadre du marché du film, où le film a bien évidemment vendu très rapidement, NDLR] et là aussi, elles ont promis de venir. Jusqu'ici, ça a été incroyablement simple à lancer."

"Agent 355, c'était le nom de code d'une espionne durant la Révolution Américaine, a également expliqué l'actrice américaine. C'était l'une des premières aux Etats-Unis et son nom est toujours resté secret. Ce code est devenu une référence pour de nombreux agents de la CIA et d'autres organismes, c'est à présent un mot d'argot désignant une espionne. C'est la femme invisible dont on a jamais découvert le véritable nom."

Le projet, qui a donc fait sensation à Cannes, sera doté d'un budget de 75 millions de dollars et "explorera le côté obscur de l'espionnage international", a promis Jessica Chastain. On a hâte !