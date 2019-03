Marion Cotillard, Kristen Stewart chez Chanel : leurs adieux à Karl Lagerfeld

La Fashion Week de Paris, consacrée aux collections prêt-à-porter automne-hiver 2019-2020, prend fin ce mardi 5 mars 2019. Chanel a dévoilé la sienne, la dernière conçue par son défunt directeur artistique Karl Lagerfeld, en début de journée. Marion Cotillard et Kristen Stewart ont assisté au défilé le plus attendu et le plus émouvant de la semaine...

Cette saison encore, Chanel a invité les spectateurs de son show au Grand Palais, dans le 8e arrondissement. Plusieurs célébrités s'y sont rendues, dont Marion Cotillard. Déjà présente au précédent défilé Haute Couture en janvier (un défilé marqué par l'absence de Karl Lagerfeld), l'actrice de 43 ans et future héroïne du film Nous finirons ensemble (en salles le 1er mai) a une nouvelle fois manifesté son amitié à la Maison française, orpheline de son mythique directeur de création.

Comme Marion Cotillard, l'égérie Chanel Kristen Stewart, Janelle Monàe, Clémence Poésy, Marine Vacth et Elisa Sednaoui ont assisté au défilé prêt-à-porter de Chanel. Virginie Viard et ses mannequins y ont dévoilé la dernière collection conçue par Karl Lagerfeld, dans un décor de village enneigé.

Une minute de silence a été observée à la mémoire du Kaiser Karl, avant la sortie des coulisses des mannequins.