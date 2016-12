Marion Cotillard, Léa Seydoux... Enceintes et sublimes sur tapis rouges

La grossesse représente assurément un moment clé dans l'existence d'une femme. Et parmi les stars qui vivent bien leur grossesse, certaines n'hésitent pas à s'afficher avec fierté, notamment devant les caméras. Sur tapis rouge, 2016 a vu bon nombre d'actrices enceintes que leur ventre rond rend plus belles encore.

En tête de liste, on pense bien évidemment à nos deux stars françaises, Léa Seydoux et Marion Cotillard. Les deux actrices n'ont pas encore accouché à l'heure où ces lignes sont écrites, mais leurs baby bumps ont eu le temps de faire crépiter les flashs. Ultraglamour en temps normal, les deux jeunes femmes ont fait l'unanimité et ont irradié sur tapis rouge – notamment Léa, dont c'est la première grossesse.

Parmi les autres belles créatures du septième art plus jolies encore avec le ventre rond, on citera inévitablement Blake Lively. La ravissante épouse de Ryan Reynolds a mis au monde son deuxième enfant cette année et, comme pour la première fois, elle était de toute beauté à chaque apparition sur red carpet. Natalie Portman, qui attend son deuxième enfant avec Benjamin Millepied mais ne manque pas un rendez-vous pour défendre Jackie en dépit d'un ventre toujours plus proéminent, rayonne elle aussi dans l'exercice.

Enfin, parce qu'on ne refusera jamais les belles choses, n'oublions pas de mentionner les ventres ronds de Tori Spelling, Kerry Washington, Teresa Palmer (Tu ne tueras point), Kaya Scodelario (Le Labyrinthe), Valérie Donzelli, Géraldine Nakache, Megan Fox (qui a mis au monde son troisième enfant!), Audrey Fleurot, Audrey Lamy, Emily Blunt, Anne Hathaway ou encore Keri Russell.