Marion Cotillard maman démissionnaire et bouleversante face à sa "Gueule d'ange"

Bouleversante, c'est le mot qui vient à la bouche pour qualifier la première bande-annonce de Gueule d'ange, son actrice-vedette Marion Cotillard et sa jeune comédienne débutante, Ayline Aksoy-Etaix.

Présenté dans la section Un certain regard au Festival de Cannes 2018, ce premier film de Vanessa Filho met en scène Marion Cotillard dans la peau d'une jeune femme qui vit seule avec sa fille de 8 ans. Une nuit, après une rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même. Cette bande-annonce poignante est une jolie promesse. Outre cette maman démissionnaire qui crève l'écran par sa touchante sincérité, on y découvre également pour la première fois à l'écran la toute jeune et talentueuse Ayline Aksoy-Etaix.

Alban Lenoir, Stéphane Rideau, Amélie Daure, Marion Magalhaes et Joël Boudjelta sont également attendus à l'affiche de ce drame coécrit par Vanessa Filho et Diastème (Un Français, Le Bruit des gens autour).



Gueule d'ange sortira le 23 mai prochain.