Marion Cotillard s'oppose à Catherine Deneuve

Contrairement à d'autres qui craignent d'écorner leur image de superstar, Marion Cotillard ne manie pas la langue de bois. L'actrice oscarisée a ainsi dit le fond de sa pensée, avec prudence et mesure, sur sa collaboration avec Woody Allen. Elle s'est aussi exprimée sur la tribune signée, entre autres, par Catherine Deneuve, sur le "droit des femmes à être importunées".

"Je ne me reconnais pas du tout dedans", explique Marion Cotillard, interrogée dans le cadre des Rendez-vous with French cinéma par The Hollywood Reporter. Après avoir précisé qu'elle avait été plusieurs fois victime de harcèlement sexuel et d'agressions au cours de sa vie et de sa carrière, elle ajoute : "Je pense que cette révolution qui se produit est nécessaire, et que c'est formidable." Admettant des dérives, représentatives de notre "société excessive", elle insiste sur le fait que la plupart des récits dénoncés par les femmes sont vrais : "C'est tout simplement essentiel d'en parler." Catherine Deneuve a d'ailleurs depuis présenté ses excuses "aux victimes qui ont pu se sentir agressées".

Lorsque le scandale Harvey Weinstein a éclaté, Marion Cotillard a fait partie des actrices françaises qui ont pris la parole. Chouchou dans la cité des anges détentrice d'un Oscar depuis 2008 pour La Môme, Marion Cotillard a travaillé sur plusieurs films avec Weinstein tels que Nine et Macbeth. La compagne de Guillaume Canet et mère de deux enfants avait réagi via son compte Instagram : "Plus d'une fois dans ma carrière, je me suis retrouvée dans des situations face à des prédateurs. Toutes les femmes courageuses qui se sont exprimées ont ouvert un nouveau chapitre. J'ai un immense respect pour elles et je les soutiens de tout mon coeur. Il est temps de déconstruire un système terrible. C'est le moment pour nous, femmes ET hommes, de dénoncer tout cela très fort afin de créer un changement profond et pour empêcher ce genre de choses d'arriver encore. C'est le moment d'examiner nos consciences et de savoir jusqu'à quel degré nous avons toléré les abus. C'est le moment de soigner."