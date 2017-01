Marion Cotillard se fait vanner publiquement par son chéri Guillaume Canet

En légende, Guillaume Canet écrit : "On a retrouvé Robin des bois !!!! J'avais calmé le jeu mais 3 doss à la suite... @marioncotillard#robinwoodisnotdead #pecou #queendelafringue #fashion #rocknrollchallenge" Invité de l'émission d'Arthur Vendredi tout est permis sur TF1, l'acteur et réalisateur veut montrer qu'il adore taquiner ses proches et se moquer de lui-même.

Cette idée de battle rappelle celui du film Jeux d'enfants et le "cap ou pas cap" auquel jouaient Guillaume Canet et Marion Cotillard. La complicité entre les deux stars nourrit la promotion du film qui raconte la crise existentielle d'un acteur quadragénaire lorsqu'il réalise, à son grand désespoir, qu'il n'est pas très "rock". La star a réuni un très beau casting : outre sa bien-aimée, se distinguent son grand copain Gilles Lellouche, Yvan Attal, Ben Foster ou encore Johnny Hallyday et Kev Adams pour des apparitions irrésistibles.



Rock'n'roll, en salles le 15 février