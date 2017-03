Marion Cotillard, ses lèvres façon Botox : 18 photos qui font débat

Marion Cotillard jalouserait-elle le look carrément gonflé que son chéri Guillaume Canet s'est inventé pour son film Rock'n roll, dans lequel elle lui donne savoureusement la réplique, tabernacle ? La séquence casseroles sur Instagram n'est pas encore terminée...

Si le couple star du cinéma français a assuré sur le réseau social une promo très personnelle, se balançant à tour de rôle des photos dossiers privées, pour la comédie centrée sur un Canet prêt à tout pour être rock, l'actrice oscarisée de La Môme n'a pas eu besoin de son compagnon pour faire réagir vivement ses abonnés. Alors qu'elle se réjouissait ce week-end que Rock'n roll ait franchi la barre du million d'entrées, partageant pour l'occasion un extrait de sa performance cocasse en québécois, Marion Cotillard a posté en rafale dans la nuit de lundi à mardi trois publications Instagram, 18 photos au total, qui n'en finissent plus d'être commentées : on l'y voit avec les lèvres exagérément pulpeuses.

La star française aurait-elle succombé aux sirènes de la chirurgie ? Certains internautes semblent se poser réellement la question, voire y croire, quand d'autres ne tardent pas, reconnaissant le personnage de bimbo de Marion à la fin du film, à déceler une bonne blague et une nouvelle campagne de buzz, d'autant que cette métamorphose physique fait clairement écho à celle du personnage de Guillaume Canet, après son passage entre les mains d'un gourou du Botox sans scrupules.

La première des trois publications est d'ailleurs accompagnée du hashtag #rocknrolllefilm et adressée @guillaumecanetofficiel ; et dans les deux suivantes, Marion joue à fond le jeu des internautes, les poussant à s'interroger avec la légende en deux temps "to be... or not to be". Pour les plus perspicaces, la vraie question est de savoir quel procédé (maquillage ? Prothèses ? Logiciel de retouche ?) a été utilisé pour parvenir à ce résultat étonnant. A moins que ce ne soit Guillaume Canet qui ait la réponse : "#piqûredeguêpe"...