Marion Cotillard : Son beau doigt d'honneur à Guillaume Canet

On ne sait que très rarement si le tournage d'un film s'est déroulé dans une bonne ambiance. Pour ce qui est de Nous finirons ensemble, la suite des Petits Mouchoirs, les fans ont déjà leur petite idée. En effet, ils savent que Guillaume Canet (le réalisateur du film) et ses acteurs,Gilles Lellouche, Valérie Bonneton, François Cluzet ou encore Laurent Lafitte, sont très amis. Sans oublier la présence de Marion Cotillard, compagne de Guillaume Canet depuis plus de quinze ans.

À l'occasion de la promotion du film, qui a d'ailleurs été très bien accueilli au box-office, Guillaume Canet avait été questionné sur les talents d'actrice de sa compagne. "Elle est toujours surprenante ! Sur un plateau, elle est très généreuse, ne mesure pas ce qu'elle donne et ne se soucie pas de la prise que l'on gardera à la fin. (...) C'est une actrice très riche pour un réalisateur", avait-il confié à Version Femina.

Le papa de Marcel (7 ans) et de Louise (2 ans) aurait-il parlé trop vite ? Mercredi 5 juin 2019, Guillaume Canet a publié sur Instagram une image issue du tournage de Nous finirons ensemble, dévoilant Marion Cotillard en train de lui faire son plus beau doigt d'honneur. Un geste accompagné d'un regard incendiaire. "Bonne ambiance avec ma meuf sur le tournage !", a ironisé le réalisateur passionné d'équitation. Très généreuse, effectivement !

Dans une autre vidéo issue du tournage publiée quelques minutes plus tard, on entend Guillaume Canet diriger Marion Cotillard. "Eh Marion t'es heureuse hein !", s'exclame-t-il. "Ouais je suis hyper heureuse", lâche l'actrice oscarisée, sur un ton pas vraiment enjoué. De jolis souvenirs (originaux) de tournage et, par la même occasion, de nouveaux épisodes cocasses de la saga Instagram du couple Canet-Cotillard.