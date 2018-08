Marion Cotillard : Son fils Marcel, 7 ans, a bien grandi !

C'est suffisamment rare pour être noté. Ce lundi 27 août 2018, Marion Cotillard s'est affichée sur le réseau social Instagram en compagnie de son fils Marcel. Deux photos publiées en story, où la jeune maman s'amuse avec son petit garçon de 7 ans. Pour les trouver, il ne fallait pas se jeter sur le compte officiel de la star de cinéma, mais sur celui d'une amie proche à elle, Marguerite Bartherotte.

Sur son compte public (où sont recensés un peu plus de 5 760 abonnés), la jeune femme, créatrice du label de mode G.Kero au Cap-Ferret, a publié deux photos de Marion Cotillard et son fils Marcel, en précisant de qui il s'agissait et en mentionnant sa copine. Force est de constater que le fils de Guillaume Canet a bien grandi – et qu'il est trop mignon !

Très discret quand il s'agit de leurs enfants, que ce soit l'aîné ou bien la petite dernière Louise (un an et demi), le couple formé par Marion Cotillard et Guillaume Canet publie rarement des photos des deux petits. En août 2017, le réalisateur des Petits Mouchoirs (que l'on retrouvera le 19 septembre à l'affiche de L'amour est une fête avec son pote Gilles Lellouche) publiait une photo de son fiston et lui, au bord d'une plage de l'Atlantique. Pris à contre-jour, le cliché créait volontairement un effet afin de ne pas trop en montrer du petit Marcel, né le 19 mai 2011 à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine.