Marion Game, une "déprime totale" : "Je suis allée dans un service neurologique"

C'est une spéciale Noël chez les célébrités que Faustine Bollaert propose aux téléspectateurs de France 2 cette semaine. L'animatrice de 39 ans a notamment reçu Marion Game. Et l'actrice de 80 ans que l'on retrouve chaque soir sur M6, dans Scènes de ménages s'est confiée sur une période compliquée de sa vie.

C'était avant qu'elle ne devienne comédienne. À l'époque, elle était secrétaire de direction dans une holding, à Paris. Mais elle sentait que cette vie ne lui convenait pas. Si elle rêvait secrètement de devenir actrice, Marion Game était persuadée de "ne pas avoir les critères élémentaires pour le faire" : "Je me trouvais insignifiante, petite... tous les critères qui font qu'il faut essayer de faire autre chose." Elle a donc tenté d'oublier cette idée pour se concentrer sur son métier de secrétaire. Une grave erreur : "Je m'ennuyais à mourir, je rêvassais. Il ne se passait rien. (...) Tout ça m'a déprimée complètement. Je suis tombée dans la déprime totale. On m'a retrouvée un matin dans mon lit. Je suis allée dans un service à l'hôpital Lariboisière, au service neurologique."

Elle a alors remarqué qu'un assistant l'observait beaucoup. Un jour, il lui a dit qu'elle n'avait rien à faire ici et qu'elle devrait faire du théâtre : "C'est lui qui m'a donné un espèce de déclic." La partenaire de Gérard Hernandez est donc allée au Cours Simon. "Quand je suis arrivée, la déprime totale. J'ai vu une flopée de gamins désinvolte et joyeuse sortir. (...) Je me suis demandé ce que je foutais là. Je suis partie en courant. J'y suis allée trois fois sans rentrer." Marion Game a heureusement pris son courage à deux mains et elle a bien fait puisqu'elle a une belle carrière derrière elle.