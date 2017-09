Marion Jollès-Grosjean enceinte : Elle affiche son joli ventre très arrondi

Marion Jollès-Grosjean ne s'était plus exposée sur les réseaux sociaux depuis l'officialisation de sa grossesse par son mari, le pilote de Formule 1 Romain Grosjean, en juillet dernier. De nature très discrète, la journaliste sportive d'Auto-Moto est réapparue sur Twitter en cette mi-septembre, à l'occasion d'un tirage du loto sur TF1.

Près de deux mois se sont écoulés et le ventre de la future maman s'est déjà beaucoup arrondi. Rayonnante dans une jupe noire droite adaptée à sa grossesse et un chemisier blanc sans manche à volants, Marion Jollès-Grosjean pose dans sa loge, d'abord de face, puis de profil. Si sur la première photo, sa silhouette fluette ne trahit pas tout de suite une grossesse déjà bien avancée, "de profil, ça se passe moins bien", commente-t-elle avec humour, avant de remercier tous ceux qui sont à l'origine de sa mise en beauté, maquilleurs, coiffeurs et stylistes.