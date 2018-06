Marion Jollès-Grosjean : Photo souvenir de son mariage avec Romain

Le 28 juin 2012, Marion Jollès et Romain Grosjean se mariaient dans la plus grande discrétion à Chamonix, au pied du massif du Mont-Blanc. Cette union avait été célébrée quelques semaines seulement après leurs fiançailles survenues au mois d'avril de la même année. De ce beau mariage sont nés trois enfants, deux garçons, – Sacha né en 2013 et Simon en 2015 – et une petite fille prénommée Camille qui a vu le jour au tout dernier jour de 2017, le 31 décembre.

Comblé par son épouse, Romain Grosjean lui a adressé une touchante déclaration d'amour le 28 juin 2018 à l'occasion de leurs six ans de mariage, les noces de chypre. C'est ainsi qu'il a publié un message, en anglais, sur sa page Instagram. "Il y a six ans, j'ai épousé la merveilleuse @grosjeanmarion, je ne pourrais pas être un mari plus heureux", écrit le pilote de Formule 1 de 32 ans qui a terminé à la 11e place du Grand Prix de France le 24 juin dernier sur le circuit Paul Ricard du Castellet. Le pilote suisse a également partagé une photo prise le jour de son mariage avec sa belle Marion. L'animatrice d'Auto-moto (TF1) apparaît dans sa robe de mariée bustier, tandis que des bougies embrasent une énorme tropézienne et que le champagne s'apprête à couler à flots.