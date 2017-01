Marion Lefebvre (Top Chef 2017) : "J'ai fait séparer des couples"

Le premier épisode de Top Chef 2017 n'avait même pas été diffusé sur M6 que Marion Lefebvre faisait déjà le buzz. La bombe sexy fait tourner les têtes !

Ses photos sexy ont très vite enflammé le Web, à sa grande surprise. "J'ai été hyper surprise de cette publicité que l'on m'a faite dès la diffusion des portraits des candidats. Je n'ai pas envie que l'on me catalogue de chef sexy. Je suis chef de cuisine et pas mannequin !", a confié la belle blonde de 28 ans à Télé Loisirs, à la suite de son élimination. Elle a toutefois admis que "cela rest[ait] hyper flatteur" et que "ce [n'était] pas très grave" parce qu'elle n'avait "pas fait une sextape".

Après quoi, Marion a admis que son physique de rêve lui avait déjà joué des tours dans le milieu de la cuisine : "J'ai vécu des situations insolites. Des chefs m'ont déjà demandée en mariage et j'ai fait séparer des couples. Le fait d'être une femme en cuisine 'pas trop mal', gentille et qui sait cuisiner, il n'y en a pas beaucoup... Je deviens vite la très bonne copine. Hélas, la très bonne copine se transforme en 'je tombe amoureux de toi', j'ai parfois dû démissionner !"

La jeune femme ne risque heureusement plus de vivre ce genre de situation. En effet, comme elle l'a annoncé au détour d'une interview pour La Provence, son compagnon et elle ouvriront mi-février un restaurant servant des spécialités italiennes, à Aix-en-Provence. Espérons pour Marion que son (bref) passage dans Top Chef lui permettra d'afficher rapidement complet.