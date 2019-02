Marion Lefebvre (Top Chef 2017) torride en bikini : Elle dévoile ses courbes !

Alors que la saison 10 de Top Chef bat son plein sur M6, Marion Lefebvre, ancienne candidate de l'édition 2017, profite de vacances à l'autre bout du monde. Sur Instagram, la belle aux courbes voluptueuses se dévoile ultrasexy en bikini sur fond paradisiaque.

C'est aux Seychelles que la jolie Marion Lefebvre a passé quelques jours fin février 2019. Avec son amoureux Xavier, la jeune femme révélée dans Top Chef se prélasse sous le soleil des Seychelles. Le couple profite des superbes plages de sable fin et d'eau turquoise à l'hôtel Raffles, un établissement de luxe.

L'occasion pour la belle Marion Lefebvre de se réchauffer... et de faire grimper la température ! En bikini string, maillot de bain échancré ou encore peignoir de bain au maxi décolleté, la jeune femme dévoile sa silhouette de rêve. Des photos très sexy qui ont fait l'unanimité auprès de ses fans sur le réseau social !

Ce n'est pas la première fois que l'ex-candidate de Top Chef affiche son corps parfait. En 2017, peu après sa participation au concours culinaire, Marion Lefebvre se prélassait en bikini sur les réseaux sociaux. Puis, l'an dernier, l'ancien mannequin créait la surprise en révélant sur Instagram avoir eu recours à la chirurgie esthétique. "Je me suis fait refaire la poitrine. J'avais un très gros complexe, j'étais plate comme une planche à pain. Ma taille avant l'opération n'existait même pas dans les soutiens-gorge. Je me sens mieux dans mon corps et dans ma tête aujourd'hui", lançait-elle.