Marisol Touraine : Son fils Gabriel mis en cause dans une violente attaque...

C'est auprès du magazine Closer qu'une infirmière de 29 ans résidant à Paris, Eugénie, s'est exprimée pour mettre en cause le fils de Marisol Touraine dans une attaque violente survenue le 16 janvier dernier aux alentours de 22h.

Selon ses propos, la jeune femme se promenait boulevard de Port-Royal avec sa chienne Étincelle, un cocker de 7 ans, lorsqu'elle a croisé la route de Gabriel Reveyrand de Menthon. Le jeune homme de 25 ans était lui-même accompagné de sa petite amie et de sa chienne Athéna, un American Staff selon Eugénie. Cette race est listée dans la catégorie 1, dite "chiens dangereux", soumis à plusieurs obligations, dont celle d'être muselés et tenus en laisse. "Athéna [qui n'était pas attachée et ne portait pas de muselière, NDLR] a sauté sur ma chienne (...) que je tenais en laisse. Elle l'a attrapée par l'oreille et lui a mordu le crâne. Elle ne voulait pas la lâcher. Je tentais tant bien que mal d'attirer Étincelle contre moi. Alors que je passais mon bras autour du cou d'Étincelle pour la protéger, la chienne de Mr Reveyrand de Menthon a mordu mon pouce jusqu'au tendon. Son maître a essayé de nous séparer et de reprendre le contrôle de son chien. Des voisins, assistant à la scène par leur fenêtre et pensant qu'il maltraitait son chien, ont appelé la police, qui est arrivée à peine deux minutes après", a-t-elle raconté.

Après avoir attaché sa chienne et avoir "ordonné à sa compagne de rentrer chez elle avec l'animal", le fils de la ministre des Affaires sociales et de la Santé aurait supplié la passante de "ne pas porter plainte, car il craignait qu'Athéna soit piquée". "Il m'a promis en échange de payer les frais vétérinaires et de prendre de nos nouvelles. (...) Ma chienne gravement touchée a été opérée deux fois et le vétérinaire a conseillé de porter plainte pour éviter que l'animal mis en cause ne puisse recommencer. Une plainte engage automatiquement une étude comportementale et je me suis dit qu'il était de mon devoir de m'assurer que cette chienne soit examinée. (...) Au début, [Gabriel Reveyrand de Menthon] était adorable. Il m'a appelée pour savoir si ma chienne allait mieux, mais quand le 17 janvier à 23h, j'ai, à mon tour, été hospitalisée parce que la plaie sur mon pouce s'était infectée, il a pris ses distances", a-t-elle ajouté.

Cet incident a gâché ma vie

Affirmant qu'elle avait perdu la mobilité de son pouce, Eugénie est actuellement toujours en arrêt maladie et craint que ses multiples absences l'empêchent d'obtenir un CDI à l'issue de son CDD, qui se termine fin mars à l'hôpital Cochin. "Cet incident a gâché ma vie. Tous les projets que nous faisions avec mon compagnon ont été bouleversés. Nous économisions pour notre mariage en juillet mais, entre les frais vétérinaires de 700 euros et mes frais médicaux, nous sommes totalement dépassés", a-t-elle poursuivi. Si elle parle publiquement de cette affaire, c'est parce qu'elle n'a "plus de nouvelles" et qu'elle veut que "ce jeune homme assume ses responsabilités". Elle a ainsi conclu : "Je suis peut-être une petite infirmière lambda, mais ce n'est pas parce qu'il est fils de ministre qu'il est au-dessus des lois. (...) Aujourd'hui, je ne peux pas sortir de chez moi sans jeter un regard par la fenêtre, de peur de le croiser. Je suis traumatisée."

En 2013, Gabriel Reveyrand de Menthon avait déjà fait parler de lui. Il avait été condamné et incarcéré à la prison de la Santé pour extorsion de fonds. Auprès du magazine Le Point, Marisol Touraine avait affirmé que cette affaire avait profondément bouleversé leur famille. "Pour mon fils, pour mes deux filles [nées également au début des années 90, de son mariage avec l'ambassadeur Michel Reveyrand de Menthon, NDLR], ça a été d'une violence ! Parce que les gens ne savaient pas. Mon fils ne voulait pas que j'en parle. J'ai dû m'en expliquer avec des amis qui me reprochaient de ne pas leur avoir fait confiance. J'ai essayé d'obtenir que les médias ne sortent pas son nom qui n'est même pas le mien (...) Même mon fils me dit : 'Maintenant que mon nom est connu, comment je vais faire pour trouver du travail à ma sortie de prison ?'", avait alors confié la femme politique de 57 ans.