Marjolaine Bui : L'ex-star de Greg le millionnaire a changé de vie !

La France l'a connue en 2003 grâce à l'émission Greg le millionnaire (TF1), mais Marjolaine Bui a disparu de nos petits écrans depuis quelques années déjà. Interrogée par nos confrères de Public, la chanteuse de Geisha a accepté de donner de ses nouvelles mais aussi de revenir sur ses erreurs de jeunesse !

Qu'on se le dise, Marjolaine est maintenant une pointure de l'immobilier après avoir brillé dans l'obtention d'un BTS dans ce domaine. "Il y a quatre ans, j'ai décidé de changer de vie. Je me suis intéressée au secteur de l'immobilier. J'ai commencé au bas de l'échelle en passant d'abord un BTS et je suis arrivée major de ma promotion pendant les deux années de ma formation. (...) Après avoir travaillé en agence, j'ai monté ma propre affaire. Aujourd'hui, je vends des immeubles, essentiellement des biens de luxe et des centres commerciaux", a-t-elle expliqué avec fierté.

En ce qui concerne son ancien personnage sulfureux, Marjolaine a indiqué qu'elle n'avait que 23 ans à l'époque et que ce personnage était un moyen de "surmonter la perte" de son papa. Aujourd'hui, elle ne regrette quasiment rien de ce passé dans la télé-réalité. "J'assume tout, mais je reconnais tout de même avoir dit quelques âneries dans certains magazines !", a-t-elle reconnu. En 2018, la belle brune de 37 ans est une femme d'affaires redoutable... et une femme amoureuse. "Je suis en couple avec un nouveau compagnon qui habite à l'étranger. (...) J'aimerais aussi me marier et avoir d'autres enfants. La vie de famille est désormais ma priorité."

Déjà interrogée en octobre dernier par Télé Loisirs, la bombe de 37 ans avait avoué avoir connu la dépression après la naissance de son fils Shaï (8 ans). "J'ai dû tout arrêter par rapport à lui et je me suis retrouvée sans rien, sans profession, sans diplôme et en étant complètement dépendante du père de mon fils, sans chose qui puisse me donner une certaine fierté. J'ai eu à peu près un an de remise en question. Ça m'a permis de réfléchir sur ce que je voulais faire et de choisir la bonne direction. Quand on fait une reconversion professionnelle à 30 ans, c'est pas facile, faut pas la rater !", avait-elle expliqué.