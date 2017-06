Marjolaine (Greg le Millionnaire) : Célibataire, elle cherche toujours l'amour !

Il y a quatorze ans, Marjolaine enflammait nos écrans dans la célèbre émission Greg le Millionnaire, une télé-réalité diffusée sur TF1. Jeune femme au tempérament de feu et au charme ravageur, elle n'avait pas laissé Gregory Basso, aka Greg le millionnaire, indifférent. On se souvient d'ailleurs de la mythique réplique du jeune homme à l'occasion d'un tête-à-tête avec la séduisante jeune femme : "Je suis dur de partout." Aujourd'hui, la starlette est célibataire et elle l'explique franchement à nos confrères de Voici.fr.

Près de quinze ans après l'aventure qui l'a révélée, qu'est devenue Marjolaine ? Exit les strass, les paillettes et le show business ! Comme de nombreux candidats issus de la télé-réalité qui souhaitent profiter de leur toute nouvelle popularité, Marjolaine a d'abord participé à d'autres émissions comme Carré Viiip ou encore Marjolaine et les millionnaires. Mais aujourd'hui, l'ancienne candidate sulfureuse a une existence beaucoup plus paisible. Longtemps mariée à Anthony Bui, un agent immobilier père de trois enfants, elle menait une petite vie bien rangée. En 2010, un petit garçon prénommé Shaï est venu bouleverser sa vie.

Depuis, la jeune femme de 36 ans a du mal à trouver la perle rare : "Ma géné­ra­tion d'hommes, qui se situe entre 35 et 45 ans a du mal à se caser. Tant qu'ils n'ont pas assez profité, ils conti­nuent de s'amu­ser. C'est très compliqué. Il suffit qu'un homme ait un compte Insta­gram pour qu'une fille vienne lui parler, c'est trop facile maintenant. Aujourd'hui, je préfère attendre pour retrou­ver l'amour. Je me concentre sur mon boulot, je n'ai pas envie de me mettre en couple juste pour me mettre en couple."

Agrandir son foyer ? Marjolaine est pour ! "Si je me pose avec quelqu'un, je ferai encore un enfant. Mais ce n'est pas une prio­rité aujourd'hui. Après, il y a telle­ment de choses à gérer. Je n'en ferai un que si je suis sûre de l'homme !", a-t-elle confié.

Les priorités de la mère du petit bout de chou ont changé. Il est loin le temps où cette véritable working mum n'était qu'une ado qui avait besoin d'un millionnaire pour rendre son quotidien plus palpitant...