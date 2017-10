Marjolaine (Greg le Millionnaire) : Son flirt avec un célèbre acteur...

Marjolaine Bui s'était fait connaître en 2003 en participant à l'émission Greg le millionnaire (2003) avec Grégory Basso. La jeune femme de 26, qui a accepté de participé à L'interview sans filtre de Télé Loisirs, a fait une sacrée révélation.

Celle qui a changé de carrière et évite à présent Greg a révélé avoir été draguée par des personnalités. Elle évoque tout d'abord Christophe Dechavanne en précisant que c'était "pour rigoler".

Elle n'a ensuite pas hésité à dire que Jason Statham l'avait aussi draguée et même plus puisqu'il y a eu "un tout petit baiser". Le sublime brune de 36 ans a ensuite précisé qu'elle n'avait "pas voulu aller plus loin".

Et quand on lui a ensuite demandé si elle avait déjà vécu une idylle avec une personnalité, Marjolaine a répondu qu'elle n'était pas une "star fucker". Encline à la confidence, elle a aussi précisé qu'un fils de ministre avait également tenté sa chance avec elle.