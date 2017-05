Marjorie (Koh-Lanta Cambodge) : Son impressionnante perte de poids dévoilée !

Lors du dernier épisode de Koh-Lanta Cambodge, diffusé vendredi 12 mai sur TF1, Marjorie a quitté l'aventure. En effet, la candidate a été éliminée à l'issue du conseil de la tribu réunifiée, avec huit voix contre elle.

"J'aurais aimé aller plus loin. Mais bon, c'est le jeu. À chaque conseil, tout peut arriver, donc on l'accepte et on fait avec", a confié Marjorie lors d'un entretien accordé à nos confrères de Non Stop People.

Et de poursuivre : "Je savais plus ou moins que mes coéquipiers allaient voter contre moi. Ils se sont aperçus que j'étais faible et fatiguée." En effet, Marjorie a révélé s'être délestée de pas moins de 14 kilos durant le tournage de Koh-Lanta Cambodge !