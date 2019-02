Mark Hollis, leader du groupe Talk Talk, est mort à 64 ans

Joints par l'AFP, les agents de Mark Hollis ne sont pas encore exprimés. La cause et le lieu de son décès n'ont pas encore été précisés.

Lancé à Londres en 1981, le groupe Talk Talk s'était fait connaître au Royaume-Uni et en Europe avec ses tubes au son pop synthétisé comme It's My Life et Such a Shame. Mais le groupe avait ensuite changé d'orientation avec son album The Colour of Spring, sorti en 1986, caractérisé par une approche bien plus expérimentale qui devait marquer le début du "post-rock".

S'il a eu beaucoup d'influence, notamment sur Radiohead ou le groupe islandais Sigur Ros, la technique d'improvisation de Talk Talk rendait l'organisation de concerts difficile, et le groupe s'est séparé en 1991 après des tensions avec sa maison de disques.

Aux États-Unis, il a connu un léger regain de popularité en 2003, notamment lorsque le groupe californien No Doubt et sa chanteuse Gwen Stefani ont repris It's My Life.

Mark Hollis, né le 4 janvier 1955 à Tottenham, avait quant à lui disparu de la scène publique depuis 1998 et la sortie de son album solo, très intimiste, intitulé simplement Mark Hollis.