Mark McGrath, le chanteur des Sugar Bay, révèle être "complètement sourd"

Il est l'une des idoles des années 1990, mais Mark McGrath pourrait peut-être ne plus jamais chanter. Le chanteur du groupe Sugar Ray a révélé mercredi 3 avril 2019, au cours d'une interview au Daily Mail, qu'il devenait peu à peu "complètement sourd" à cause des années passées sur scène. La star de l'émission de télé-réalité Big Brother a avoué ne jamais avoir suivi les conseils de ses médecins, qui lui conseillaient de porter des bouchons d'oreilles pendant ses concerts. Le résultat est désastreux pour le père de famille, qui n'aurait décidément pas dû faire la sourde oreille...

"Je suis sourd désormais. Je ne peux plus rien entendre. Cela fait des années et des années que je suis en tournée, constamment à côté des cymbales et des batteries, déplore-t-il. Je ne peux plus entendre les hautes fréquences. Par exemple, quand quelqu'un que je viens saluer me dit son prénom, je ne peux plus l'entendre." Mark McGrath explique être "très inquiet" pour son avenir, à la fois dans la musique et dans la télé-réalité : "C'est effrayant, parce que mon travail consiste à entendre."

Malheureusement, Mark McGrath est également DJ. Voilà trois perspectives de carrière qui s'envolent pour l'artiste de 51 ans. "Vous ne pouvez pas réparer votre audition. Une fois que ça s'en va, ça s'en va. Vous pouvez seulement espérer arrêter les dégâts. C'est ma priorité", reconnaît-il. S'occuper de sa santé, c'est un comble pour le mari de Carin Kingsland, qui avait choisi la vie de rockstar pour "ne pas s'inquiéter de tout ça et faire la fête". Il se retrouve aujourd'hui avec une "santé en mauvais état, des problèmes de genou et de dos".