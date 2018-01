Mark Wahlberg payé 1500 fois plus que Michelle Williams : Il répond sans détour

Mark Wahlberg, élu en décembre acteur le plus surpayé de l'année, et l'argent font deux visiblement. Le comédien américain est dans la tourmente depuis qu'USA Today a révélé qu'il avait été payé 1500 fois plus que sa partenaire de jeu dans Tout l'argent du monde, Michelle Williams. Le comédien de 46 ans aurait réussi à négocier 1,5 million de dollars pour retourner des scènes avec Christopher Plummer, qui remplaçait au pied levé Kevin Spacey, l'interprète original de J.P Getty dans le long métrage de Ridley Scott.

Seulement voilà Michelle Williams n'a été payée que 800 dollars pour dix jours de tournage, soit 0,05% du salaire de sa co-star masculine. La nouvelle a provoqué un tollé, faisant réagir de nombreuses autres stars, dont Jessica Chastain.

Depuis, USA Today a poussé l'enquête, révélant que Mark Wahlberg avait bien tout fait pour obtenir ce salaire. L'acteur "a pris à la gorge" les producteurs du film en arguant qu'il "ne faisait rien gratuitement" et que le choix de prendre Plummer à la place de Spacey ne lui convenait pas... sauf si la production le payait pour le contenter. Sauf que le film devait sortir quelques jours plus tard, et que les producteurs n'étaient pas en mesure d'imposer leurs conditions, au risque de se retrouver avec un Mark Wahlberg claquant la porte. Ils ont donc signé le chèque.

Le plus étonnant dans l'histoire, c'est que Ridley Scott n'était même pas au courant de ces négociations de couloir. Selon TMZ, le cinéaste s'est senti "trahi et en colère" quand il a su que Mark n'avait pas tourné gratuitement, contrairement à lui et à Michelle Williams.

Il s'avère également Mark et Michelle sont représentés par la même société, William Morris Endeavor, laquelle était forcément au courant des deals entre Wahlberg et la production. Sauf qu'elle n'a rien dit à Michelle Williams, alors que ses agents auraient pu négocier pour elle... et éviter ainsi ce scandale. Contacté par TMZ, la WME n'a pas souhaité commenter.

Au nom de son client, le porte-parole de Mark Wahlberg a réagi. Pour lui, ce n'est pas de la faute de l'acteur qui a simplement fait jouer ses droits. "Il ne travaille pas gratuitement", a-t-il expliqué pour justifier ses émoluments, affirmant que Mark n'avait pas tourné avant d'avoir la certitude d'être payé.