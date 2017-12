Mark Wahlberg très musclé : A 46 ans, il chasse la graisse et c'est dingue !

À 46 ans, Mark Wahlberg est au top ! La carrière de l'acteur américain a fait de lui l'une des stars les plus bankables du moment et, physiquement, rien ne semble ébranler le roc et père de quatre enfants. Ces derniers jours, le comédien a entamé un régime visant à faire dégringoler au plus bas son taux de graisse. Parallèlement à son tournage, celui du film d'action Mile 22, dans lequel il campera un officier de la CIA, Wahlberg fait état de ses avancées et c'est tout bonnement spectaculaire.

Sur une récente vidéo Instagram, il se met en scène devant un miroir, visiblement essoufflé et en train de se servir un cocktail survitaminé à base de créatine. En faisant la promotion de sa propre marque de compléments alimentaires naturels, Performance Inspired, l'acteur révèle qu'il a "battu tous les records" et qu'il pointe désormais à 6,9 % de graisse dans le corps. Le tout en contractant tous les muscles du haut de son corps... et c'est franchement impressionnant.