Mark Zuckerberg : Bientôt papa pour la deuxième fois, Priscilla est enceinte

Parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à fonder une famille (ils ont affronté trois fausses couches), Mark Zuckerberg et sa femme Priscilla Chan ne pensaient pas réussir à concevoir un deuxième enfant aussi rapidement. Pourtant, la nature en a décidé autrement. Le célèbre patron de Facebook a révélé jeudi 9 mars qu'un nouveau bébé était en route, et il s'agit à nouveau d'une petite fille.

Déjà papa d'une baby girl prénommée Maxima, le businessman de 32 ans a posté un message sur sa page : "Pris­cilla et moi sommes heureux de partager que nous attendons une autre petite fille ! Après notre difficile expérience pour avoir Max, nous ne savions pas à quoi nous attendre ou si nous pourrions avoir un autre enfant. Quand Pris­cilla et moi avons découvert qu'elle était enceinte, notre premier souhait a été que l'enfant soit en bonne santé. Mon souhait suivant était que ce soit une fille. Je ne peux pas penser à un meilleur cadeau qu'une soeur et je suis si heureux que Max et notre nouvel enfant soient là l'une pour l'autre."

Si Mark Zuckerberg est aussi heureux d'accueillir prochainement une deuxième fille, c'est parce qu'il a lui-même grandi entouré de trois soeurs. "Nous sommes tous meilleurs grâce aux femmes fortes de nos vies (...). Nous sommes impatients d'accueillir notre nouvelle petite et de faire de notre mieux pour élever une autre femme forte", a-t-il commenté à ce sujet, illustrant son tendre message avec des photos d'enfance de lui et de sa femme.