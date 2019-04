Marlène Duval (Loft Story), millionnaire : les dessous de sa fortune

Dix-sept ans après sa participation à Loft Story, Marlène Duval fait son grand retour en musique. La jolie blonde a dévoilé Emmène-moi, un titre issu de son nouvel album prochainement disponible. Son succès après la télé-réalité, sa carrière de chanteuse, sa marque de lingerie ou encore ses finances, la jeune businesswoman se livre lors d'une interview exclusive pour Purepeople.com.

Lorsqu'elle a enregistré le tube Un enfant de toi vendu à plus d'un million d'exemplaires, Marlène Duval a touché le jackpot et est devenue quasi millionnaire ! "J'ai eu la chance de faire un titre avec Phil Barney qui s'est très très bien vendu. Et, quand vous gagnez de l'argent, ce qui est judicieux, c'est de le réinvestir pour pouvoir en vivre confortablement après", nous confie la chanteuse. Un conseil qu'elle a appliqué à l'époque en investissant "dans la pierre". "Il n'y a pas mieux !", s'exclame-t-elle. Si d'autres candidats de télé-réalité ont touché le gros lot avant de tout perdre, Marlène Duval a su faire les bons placements... sur conseil de ses proches. "C'est vrai que, quand on est jeune, on a la folie, on veut tout dépenser. Mais moi j'ai eu un encadrement familial qui m'a montré la voie, lance-t-elle. Aujourd'hui, grâce à mes bons investissements, je peux vivre bien et correctement !"

Et gérer ces biens immobiliers n'est pas de tout repos : "C'est quand même un travail !" En parallèle, la jeune femme poursuit sa carrière de chanteuse : "J'ai besoin de continuer ma passion, ce que j'aime faire. C'est important, je trouve, de rendre au public ce qu'il nous a donné depuis le début. Ce n'est pas parce qu'on gagne bien sa vie, qu'on a de l'argent que tout d'un coup, on doit les délaisser. Et puis j'aime chanter, créer..."

De candidate de télé-réalité à businesswoman accomplie

Complètement épanouie dans son rôle de chanteuse, Marlène Duval est ravie de signer son grand retour : "Après avoir commencé ma carrière avec un titre qui a connu un succès énorme, je me devais de rester fidèle à mon public qui m'a tant donné." D'ailleurs, la belle prépare plusieurs concerts pour les beaux jours. "Ce qui me motive avant tout, c'est de monter sur scène et de chanter face au public", assure-t-elle. Et à côté de sa carrière musicale, l'ancienne camarade de Félicien dans le Loft a récemment lancé sa ligne de lingerie, "quelque chose qui [lui] tient à coeur".

Tant de projets qu'elle a pu réaliser grâce à sa médiatisation en 2002. Rappelons tout de même que Marlène Duval a quitté le Loft après six jours seulement pour raisons personnelles. Aujourd'hui, elle s'explique : "Ma maman a appris qu'elle souffrait d'un cancer et au moment où j'entrais dans le Loft, elle entrait en chimio. J'ai fait ce qu'elle m'a demandé : j'ai chanté pour elle à la télévision. Et puis après, je n'ai pas pu poursuivre l'aventure, c'était trop dur."

Dix-sept ans après, serait-elle prête à faire son retour dans une émission de télé-réalité comme l'a récemment fait Loana dans La Villa des coeurs brisés ? Sa réponse est claire : "Je ne peux pas cracher dans la soupe parce que c'est grâce à la télé-réalité que beaucoup de choses me sont arrivées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce côté naturel qui a fait le succès des émissions... Après, pourquoi pas participer en qualité de guest pour apporter mon expérience, mes conseils. C'est à réfléchir !"

