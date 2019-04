Marlène (Mariés au premier regard) : En couple avec l'ami d'un ex-candidat !

L'expérience Mariés au premier regard 3 n'a pas été un échec total pour Marlène. Si elle n'est pas restée mariée avec Kevin, avec lequel elle était compatible à 82%, l'assistante maternelle de 30 ans a retrouvé l'amour comme elle l'a dévoilé à Purepeople.

Es-tu en couple depuis ?

Oui, j'ai trouvé quelqu'un depuis. Je suis super heureuse. Mon intention est d'avancer avec cette personne. C'est grâce à l'expérience que je l'ai rencontré car c'est un ami de Florian, de la saison 2. C'est vraiment quelqu'un de bien. On se ressemble beaucoup et on avance au même rythme tous les deux. C'est tellement génial de vivre ça avec quelqu'un. Il m'aide beaucoup avec la diffusion, il me soutient beaucoup, ça fait vraiment du bien.

Comment s'est passée votre rencontre ?

Il m'a vue dans le premier épisode de Mariés au premier regard et il a eu un coup de coeur pour moi. Il en a parlé avec Flo qui lui a répondu qu'il me connaissait. Donc il m'a écrit un message sur Instagram et, comme j'ai vu qu'on avait Flo en ami en commun et qu'il m'avait souvent parlé de lui, j'ai commencé à échanger avec lui. J'ai appelé Flo qui m'a dit que c'était quelqu'un de bien, de sérieux et que je pouvais lui faire confiance. Ça m'a tout de suite rassurée. On est ensemble depuis le début de la diffusion.

Ce n'est pas trop dur de cacher votre relation ?

Un peu, surtout quand on me prête une relation avec Flo de la saison 2 ou Florian et Steven de ma saison, alors que pas du tout. Tout le monde veut me maquer (rires). C'est très gentil, mais arrêtez parce que j'ai trouvé quelqu'un. Ça nous fait rire. Même mon copain le prend bien.

Vas-tu le présenter sur les réseaux sociaux ?

Je vais officialiser notre relation une fois la diffusion terminée, parce que je pense que les gens seront contents de savoir que j'ai trouvé quelqu'un. Et aussi pour lui, pour lui prouver que notre relation, je la prends à coeur. Mais je ne mettrai pas son visage pour l'instant sur les réseaux. Je sais que tout va vite dessus donc, pour l'instant, j'ai envie de garder ça pour nous.

Avez-vous des projets ?

Beaucoup. Il habite à Nice et moi à Toulouse. Donc le projet sur le long terme, ce serait que je retourne vivre à Nice. Je suis de Nice à la base. En attendant, on va prévoir beaucoup de week-ends ensemble. Je me dis que je n'ai pas fait cette expérience pour rien. Ça m'a permis de rencontrer quelqu'un de bien.

Ton copain a bien vécu la diffusion de l'émission ?

Quand il m'a écrit, il savait à quoi s'en tenir puisqu'il m'a vue à la télévision la première fois. Mais ce n'est pas toujours facile pour lui, donc je lui ai dit de ne pas regarder parfois. Mais il me dit : "Comment tu veux que je te soutienne si je ne regarde pas ?" C'est très mignon.

