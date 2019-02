Marlène (Mariés au premier regard), tensions avec Kevin : Ce que l'on n'a pas vu

Après avoir passé une nuit de noces de rêve, Marlène et Kevin sont vite redescendus de leur petit nuage. Lors de l'épisode de Mariés au premier regard 3 diffusé lundi 25 février 2019, on découvre l'assistante maternelle de 30 ans et l'ouvrier spécialisé de 26 ans en train de partir en voyage de noces en Crète. Et cela a viré au cauchemar après une balade en bateau.

À ce moment-là, Kevin s'est confié sur son contexte familial compliqué. Il a révélé qu'il ne parlait plus à sa maman depuis huit ans et qu'il ne connaissait pas son papa. Le beau brun a également expliqué que, de l'âge de 4 ans jusqu'à ses 12-13 ans, il avait été en famille d'accueil avec sa soeur. Des confidences qui ont beaucoup touché Marlène. Cette dernière a ensuite décidé d'évoquer son ex qui l'a humiliée. Mais, au montage, on a l'impression que Kevin n'a aucune réaction quand elle lui parle de cette histoire d'amour qui l'a beaucoup marquée.

Pourtant, lors d'une interview pour Purepeople, Marlène nous a expliqué que son époux avait bel et bien réagi à ses déclarations : "Dans mes souvenirs, quand je lui confie ça, il me dit qu'il ne comprend pas pourquoi mon ex m'a dit ça. Il m'a dit que si cette personne m'a vue avant de sortir avec moi, elle savait que j'avais des formes et que si tu t'engages avec quelqu'un, tu sais comment est la personne. Il a eu une réaction tout à fait normale. Il m'a ensuite parlé de ses ex, donc ça a été un échange."

Pour rappel, Marlène avait confié dans le premier épisode qu'un ancien petit ami l'avait quittée à cause de ses formes : "Ma mère m'a présenté quelqu'un avec qui ça se passait très bien, avec qui j'ai eu beaucoup d'atomes crochus. Et cette personne m'a dit qu'elle avait peur de mes formes. Ça m'a un peu détruite et j'ai eu du mal à me reconstruire après. Je me suis sentie humiliée. Ça a été difficile après de m'en remettre."

