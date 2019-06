Marlène, sa prise de poids après Mariés au premier regard : "Je suis remotivée"

C'est à ce moment-là que la jolie Marlène a commencé "un rééquilibrage alimentaire avec Weight Watchers, ainsi que trois séances de sport par semaine". De nouveaux efforts qui lui ont permis de perdre 15 kilos en un an ! Mais aujourd'hui, "après des excès et un gros laisser-aller", Marlène a repris 8 kilos, dont 5 depuis son passage dans Mariés au premier regard. "Je suis remotivée et prête à perdre ces 8 kilos qui me posent problème à nouveau aujourd'hui !", lance-t-elle. Et d'ajouter : "Mon but n'a jamais été de faire un 36 mais juste de me sentir en meilleure santé et mieux dans ma peau ! Ce fut le cas car j'ai su garder des formes qui me représentent dans un 40. (...) Ma démarche est uniquement dans le but de ME plaire à nouveau !"

En commentaires, les internautes ont été nombreux à soutenir Marlène et à lui rappeler combien elle était superbe, avec ou sans ces 8 kilos récemment pris.