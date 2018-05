Marlene Schiappa et Laura Flessel : Leur couple imaginaire sévèrement taclé !

En 2013, au moment des débats sur le Mariage pour tous, le photographe Olivier Ciappa s'était fait un nom en proposant toute une série de photos de couples imaginaires du même sexe avec l'aide de dizaines de personnalités. Depuis, même si la loi a été adoptée, on assiste à une explosion des actes homophobes en France et ce genre de message médiatique paraît bien insuffisant et insignifiant... Il en a fait l'amère expérience.

Sur Twitter, la très médiatique Marlene Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes, a dévoilé une photo où elle pose enlacée avec sa collègue des Sports, Laura Flessel. "Avec @FlesselLaura, nous avons formé un couple au moment de notre nomination au gouvernement il y a un an pour l'objectif du grand artiste @OlivierCiappa et ses 'Couples de la République' engagés contre les discriminations & pour l'amour dévoilée aujourd'hui #17mai #LGBT", a-t-elle écrit en légende. Un "coup" médiatique largement critiqué sur la Toile. "Vous savez, il existe de vrais couples homosexuels un peu partout en France. Ce concept 'imaginaire' est assez dégueulasse" ; "Trop beau ce couple lesbien imaginaire. Elles vont pouvoir imaginer ne pas subir de discrimination en cherchant un appartement, elles vont pouvoir fonder une famille imaginaire avec la PMA imaginaire, Sortir main dans la main dans une rue imaginaire en toute sécurité" ; "Vivement les photos de Marlène et Laura en SDF" ; "Pink washing odieux ! Les LGBT ne sont pas votre caution progressiste !" ou encore "Le problème c'est aussi (et à mon sens, surtout) que ces femmes font partie d'un gouvernement qui ne fait rien d'autre qu'une opération de com' (donc, qui ne fait rien) pour les droits des personnes LGBT+. C'est cette hypocrisie que je trouve insupportable", peut-on lire !

Ces critiques interviennent à un moment où SOS Homophobie annonce que pour la deuxième année consécutive il y a eu une hausse des actes homophobes en France en 2017. De très nombreux internautes, militants ou pas, reprochent ainsi aux ministres le manque d'action concret du gouvernement sur le terrain.