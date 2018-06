Marlène Schiappa face à Sonia Rolland honore des femmes [extra] ordinaires

C'est à l'initiative de Bouchera Azzouz, militante féministe coprésidente de l'association Les Ateliers du féminisme populaire que s'est tenue la deuxième édition des Héroïnes [Extra] Ordinaires. "Ce prix a vocation à mettre en lumière toutes ces initiatives portées par les femmes dans les quartiers populaires. Notre ambition ? 'Rendre visible l'invisible'", dit-elle.

Cinq prix ont ainsi été remis à des femmes dans les domaines suivants : art, innovation durable, engagement associatif, parcours d'excellence et Grand Prix. C'est Leïla Kaddour, journaliste à France 2 qui animait la cérémonie en présence notamment de Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat à l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la réalisatrice Lisa Azuelos ainsi que de l'ancienne Miss France, comédienne et réalisatrice Sonia Rolland. Cette dernière a récemment pris part au collectif Noire n'est pas notre métier.

Les lauréates sont : le collectif de street artists "Merci Simone" (qui avait lancé une campagne d'affichage participative après la mort de Simone Veil) pour l'engagement artistique ; Samira Belkacem (diplômée de Sciences-Po Paris et La Sorbonne, haut cadre dans une grande entreprise de construction) pour le parcours d'excellence ; Monia Christelle Maganda (secrétaire du Conseil citoyen de Clichy-sous-Bois) pour l'engagement Associatif ; Aurélie Deroo (architecte d'intérieur et designer qui porte un projet de poulailler urbain, le Cocott'arium) pour l'innovation durable et enfin Dalila Benakouche, Aourdia Dahmana et Mina Kawashy (témoins du documentaire On nous appelait beurette) pour Le Grand Prix.

Thomas Montet