Marlène Schippa, secrétaire d'Etat : "Je vois mes filles une fois par semaine"

Pour la deuxième semaine consécutive, le magazine Figaro Madame consacre un article aux femmes qui forment le gouvernement Edouard Philippe. Dans son nouveau numéro, en kiosques ce 28 juillet, l'hebdomadaire a mis à l'honneur Marlène Schiappa, l'actuelle secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes.

Maman Travaille

La politicienne et écrivain française a retracé son parcours en évoquant les difficultés qu'ont pu lui poser ses contraintes de jeune maman face aux obligations de sa vie professionnelle. Après des études de géographie et de communication, la jeune femme issue d'une "famille de profs" décroche un poste dans l'agence Euro RSCG (depuis devenue Havas Worldwide), qu'elle décide finalement de quitter suite à la naissance de sa première fille.

Maman dès 23 ans, à défaut de l'avoir été à 16 ans comme elle se serait bien vue le devenir, elle fut "la première de son groupe d'amies à avoir un bébé". Elle découvre alors "le poids qui pèse essentiellement sur les épaules des femmes", à jongler entre les horaires du bureau et sa vie de famille. "Le père de mes filles est marseillais. La famille est très importante pour nous", ajoute-t-elle. La maternité marque un tournant dans sa carrière...

Marlène démissionne et se lance en freelance afin de pouvoir emmener sa fille partout avec elle. C'est ainsi qu'elle fonde son entreprise d'édition de contenu éditorial sur le Web, Maman Travaille, et publie dans la foulée une quinzaine de livres, notamment Pas plus de 4 heures de sommeil, dont les droits ont été achetés par Mélissa Theuriau pour une adaptation au cinéma. "J'ai eu du mal à créer mon propre modèle de mère", signale-t-elle toutefois.

Être mère en politique

Les choses ne se sont pas arrangées quand elle a décidé de se présenter aux élections municipales, ni après sa rencontre avec Emmanuel Macron, qu'elle a invité à venir rencontrer des start-up au Mans.

"La campagne pour les municipales de 2014 a déjà été dure pour notre famille car, jusqu'alors, je m'occupais principalement des enfants : je les accompagnais et j'allais les chercher à l'école tous les jours, je les gardais aussi pendant les vacances scolaires. Depuis la campagne présidentielle et ma nomination, c'est essentiellement leur père qui s'en occupe", explique l'ex-adjointe au maire du Mans Jean-Claude Boulard.

Depuis son entrée au gouvernement, à seulement 34 ans, ses parents ne s'inquiètent plus de son avenir ni de sa retraite, en revanche sa vie de famille est complètement chamboulée. "Je vois mes filles une fois par semaine, désormais. Elles déménagent cet été à Paris, mais c'est quand même un choix car la dernière n'a que 5 ans", avoue-t-elle. La rançon de la gloire.

Coline Chavaroche