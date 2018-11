Marta Ortega mariée : L'héritière de Zara sublime avec son époux Carlos Torretta

Si le Royaume-Uni a vécu deux mariages royaux en 2018, avec les noces successives du prince Harry (19 mai) et de la princesse Eugenie d'York (12 octobre), le royaume d'Espagne a quant à lui dû attendre jusqu'à la fin du mois de novembre pour connaître son "mariage de l'année" : héritière de l'empire Inditex, géant mondial du textile (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius entre autres marques) fondé par son père Amancio Ortega et sa première femme Rosalia Mera (décédée en 2016), Marta Ortega a épousé Carlos Torretta, fils du couturier espagnol Roberto Torretta.

A 35 ans et quatre ans après avoir divorcé du cavalier de haut niveau Sergio Alvarez Moya, mettant fin à une union de courte durée (2012- 2014) qui a produit un fils (Amancio, 5 ans), Marta Ortega s'est remariée avec Carlos Torretta vendredi 16 novembre 2018. La cérémonie - civile -, conduite peu après midi par le notaire Francisco Manuel Ordóñez, s'est déroulée dans la plus stricte intimité chez les Ortega, une magnifique bâtisse face au port dans la vieille ville de La Corogne, dans le nord de l'Espagne.

Les mariés magnifiques devant l'objectif de Peter Lindbergh

Figure régulière des concours de saut d'obstacles, Marta Ortega, fruit des amours d'Amancio Ortega et de sa seconde épouse, Flora Perez, avait commencé à fréquenter Carlos Torretta en 2016, apparaissant pour la première fois en couple avec lui à l'occasion de la Fashion Week de New York. Malgré la distance, Carlos travaillant à Big Apple pour le compte de l'agence de mannequins The Society Management (émanation de la prestigieuse agence Elite), leur relation s'est épanouie et, début 2017, monsieur revenait s'installer à Madrid, où Marta officie pour sa part en tant que directrice de la création et de la production de Zara Femme, tenant par ailleurs un rôle au sein de la Fondation Amancio Ortega et de sociétés gérant le patrimoine familial.

Neuf mois après s'être montré parmi les invités de la grande cérémonie des Oscars (Zara en était partenaire) et huit après avoir célébré leurs fiançailles derrière les murs du fief des Ortega, les projecteurs étaient à nouveau braqués sur le couple en ce week-end de mi-novembre à l'occasion de son mariage. Unis en toute discrétion - leur marque de fabrique - en présence de leurs proches, qui avaient commencé à arriver dès la veille, Marta Ortega et Carlos Torretta ont ensuite rapidement remercié le public pour ses témoignages d'affection en dévoilant une photo du grand jour, oeuvre du grand photographe Peter Lindbergh, suivie d'autres images du même auteur révélées notamment par la maison de couture italienne Valentino et son directeur de la création Pierpaolo Piccioli, artisans de la robe de mariée (une longue robe rose pâle à l'esprit très romantique). Le styliste a également partagé un aperçu des essayages qui avaient eu lieu le 2 octobre.