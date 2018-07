Martika amincie : Le secret de sa perte de poids

Lors d'une interview accordée fin mai à nos confrères de Public, Martika n'a pu cacher son bonheur : "Très heureuse, je n'ai jamais rencontré une personne qui me correspond autant ! On s'est rencontré en bas de chez moi, c'est mon voisin." Sans surprise, elle aimerait donc former une famille avec l'élu de son coeur dès que possible : "J'ai jamais autant eu envie de fonder une famille... je souhaiterais vraiment réaliser ce voeu dans les deux prochaines années !"