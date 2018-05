Martika en couple : Elle a un nouvel homme dans sa vie !

Martika est sur un petit nuage ! Actuellement en vacances à Dubaï, l'ex-candidate du Bachelor voit la vie en rose. La jolie brune de 28 ans a retrouvé l'amour depuis sa rupture très médiatisée avec Julien Guirado. En novembre dernier, les deux candidats de Moundir et les apprentis aventuriers 2 avaient annoncé leur séparation sur Instagram : "Martika et moi nous nous sépa­rons. C'est une fille bien, au grand coeur, je la respecte énor­mé­ment. Nous prenons à présent des chemins diffé­rents, elle et moi. En tout cas, je vous remer­cie pour l'amour et le soutien que vous m'ap­por­tez durant cette période."