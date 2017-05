Martika et Julien Guirado évoquent leur libido en pleine survie !

Tous les candidats de télé-réalité ayant participé à une émission de survie vous le disent, il n'y a pas de place pour la libido lorsque l'on n'est pas propre ou que l'on ne mange pas à sa faim. Visiblement, Julien Guirado et sa belle Martika ne sont pas 100% d'accord !

En effet, interrogées par nos confrères de Télé Star il y a quelques semaines en Thaïlande, les deux starlettes de Moundir et les apprentis aventuriers 2 (en diffusion sur W9 depuis lundi 22 mai) ont affirmé qu'il leur arrivait de partager des moments intimes malgré tout. "La libido elle en prend un sacré coup dans le museau hein ! On va rester évasif sur ce sujet", a d'abord lâché Julien Guirado avant d'être repris par sa belle : "Il y en a quand même ! On fait quand même !" Nous voilà rassurés...

Aujourd'hui, Julien et Martika ont sans aucun doute pu retrouver leur complicité charnelle mise à rude épreuve dans la télé-réalité de W9. Ces derniers jours, les tourtereaux ont été notamment aperçus à Cannes - en marge du 70e festival du film de la ville - où ils ont profité d'une soirée festive à l'incontournable Villa Schweppes. Lundi 22 mai, le couple établi à Monaco a même été immortalisé dans l'enceinte de l'hôtel InterContinental sur la Croisette alors qu'ils regardaient le première épisode de Moundir 2 en couple.