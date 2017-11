Martika et Julien Guirado ont rompu

Un an et demi de relation et c'est fini ! Comme l'a annoncé Julien Guirado, ex-candidat de Secret Story 7 sur son compte Instagram, lui et la bombe Martika et lui sont séparés. Eh oui, entre la jolie brune révélée dans le Bachelor et le beau gosse, c'est déjà de l'histoire ancienne.

En légende d'une photo de son couple, l'ex-compagnon de Vanessa Lawrens a écrit : "Bonjour les amis, j'espère que ça va. J'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer ce matin, Martika et moi nous nous séparons, voilà. C'est une fille bien au grand coeur, je la respecte énormément. Nous prenons à présent dès chemins différents elle et moi. En tout cas je vous remercie pour tout votre amour et votre soutien apportés durant cette période."