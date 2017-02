Martika (La Villa 2) et Julien Guirado s'attaquent à Tony... ou presque !

Julien Guirado aurait préféré ne pas être si impulsif.

Lors de son interview pour un blogueur bien connu, Tony, prétendant de Martika dans La Villa des coeurs brisés 2 (NT1), a tenu des propos qui sont loin d'avoir plu à Julien Guirado. Il a en effet assuré que la belle brune avait trompé l'ex-candidat de Secret Story avec un ancien petit ami de sa rivale Anaïs Camizuli. Des déclarations qui ont mis le Toulousain dans tous ses états.

"@TonyLVDCB2 si tu veux continuer à exercer ta profession de chauffeur uber, garde en sous le pied si tu ne veux pas qu'il t'arrive des bricoles./Tu as été un brave mec. Tu as fait ton temps, tu as eu ton petit moment de gloire, maintenant retourne à ta vie. Salut", a posté (puis effacé) Julien Guirado. Martika a quant à elle tweeté : "On t'appellera certainement pour une course uber ou peut-être pour une nouvelle télé." Une publication qui a fait polémique.

Nombreux sont les internautes à s'en être pris à l'ex-candidate du Bachelor. Son chéri Julien Guirado a ainsi révélé qu'il était à l'origine de ce message. "Je tiens à prendre mes responsabilités et à assumer et donc prendre pour moi le tweet qu'a posté Martika à l'égard de son ex Tony. Quand vous êtes avec votre copine et que vous la voyez avec un mec, ça fait toujours mal et jamais plaisir même si le tournage date d'environ huit mois. La diffusion a été un vrai calvaire quotidien tous les niveaux", a-t-il écrit dans un premier temps.

Et de préciser que cette jalousie l'avait poussé, "par souci d'orgueil mal placé", à "dicter à Martika d'écrire le tweet". Une décision qu'il regrette aujourd'hui : "Je tiens à m'excuser si j'ai blessé ou choqué quand j'ai vanné sur la profession d'uber car il ne faut dénigrer personne, mais j'avais envie de piquer. Je respecte tous les corps de métier, venant d'un milieu très modeste, je n'avais pas à me moquer (...). Je n'ai pas pris le recul nécessaire, mais je sais reconnaître mes erreurs."

Tony appréciera.