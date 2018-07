Martin Chirac : L'invité très spécial des 90 ans de Line Renaud...

Martin Rey-Chirac, fils de Claude Chirac et de l'ancien champion olympique de judo et ex-conseiller sport et jeunesse du président de la République François Hollande, Thierry Rey, a fait une rare apparition publique lundi 1er juillet 2018 pour le 90e anniversaire de Line Renaud. Sa mère, Claude, est très proche de l'actrice et chanteuse qui est célèbre jusqu'aux États-Unis où elle a inauguré, l'année dernière, une rue à son nom à Las Vegas.

Ce soir-là, Line Renaud réunissait le gratin parisien, aussi bien artistique que politique, sur le Pavillon Seine, une péniche du groupe Potel & Chabot. Claude Chirac était bien sûr de la fête. La fille de Jacques et Bernadette Chirac est arrivée au bras de son époux, Éric Salat-Baroux, et de son fils. Le trio a pris la pause avec Line, héroïne flamboyante de la soirée dans une robe bleue, mais aussi d'autres invités comme le couple François Baroin et Michèle Laroque.

À maintenant 22 ans, Martin Chirac n'est plus le petit garçon que l'on découvrait en couverture de Paris Match sur les genoux de son grand-père Jacques en mai 2000. Il a non seulement grandi, il s'est aussi émancipé. En 2017, alors que sa mère appelait à voter Alain Juppé lors des primaires de la droite et du centre en vue de l'élection présidentielle, L'Opinion révélait que le jeune homme avait adhéré au mouvement En marche ! dès 2016. On peut dire qu'il a eu du flair.

Lundi soir, Brigitte Macron était par ailleurs de la partie comme elle l'avait été avec son époux Emmanuel pour les 88 ans de Line organisés chez Johnny Hallyday à Marnes-la-Coquette. Le président n'a pu se déplacer mais il a enregistré un message pour la nonagénaire. Message que pourront notamment découvrir les téléspectateurs de France 2 ce mardi soir lors Bon anniversaire Line, en prime time. Une émission enregistrée le 25 juin et à laquelle ont participé Martin et sa mère Claude Chirac.