Martin et Laetitia (Pékin Express) : Le couple déjà vu dans deux émissions !

Martin et Laetitia font partie des huit nouveaux binômes de la nouvelle édition de Pékin Express : La Course infernale qui a été lancée le 12 juillet 2018. S'ils se montrent très motivés et déterminés à gagner, les deux tourtereaux sont loin d'être des novices de la télévision. Et pour cause, le couple a déjà participé à deux émissions sur deux grandes chaînes.

Avant de jouer les aventuriers dans Pékin Express : La Course infernale, Martin et Laetitia ont fait leurs premiers pas dans WishList : La Liste de vos envies (TF1) en 2015. Face à Christophe Dechavanne, les amoureux avaient donné de leur personne. Ils étaient repartis avec un voyage en Australie et trois ans de théâtre gratuit.

La même semaine, c'est Laetitia qui avait tenté sa chance dans Joker, le jeu présenté par Olivier Minne sur France 2. Elle avait remporté, cette fois-ci, 6000 euros. Martin était présent sur le plateau pour la soutenir !

Aujourd'hui, Martin et Laetitia changent totalement de registre avec Pékin Express : La Course infernale. Reste à savoir s'ils auront d'autres projets télévisuels à venir !