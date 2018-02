Martin Fourcade amoureux d'Hélène: Comment le super champion préserve son couple

Martin Fourcade a connu l'échec aux Jeux olympiques de Pyeongchang avec son énorme raté au 20 km individuel. Mais ce n'est pas ce loupé qui restera en mémoire à la fin de la compétition. Le biathlète français de 29 ans a surtout créé l'exploit en décrochant trois médailles. Un record.

Pour arriver à ce niveau, Martin Fourcade a été contraint à de nombreux sacrifices, notamment personnels. Alors que le super champion s'essaye à l'exercice très délicat de l'autoportrait dans Le Parisien du 21 février, il évoque le couple qu'il forme avec sa compagne Hélène Uzabiaga, qu'il a rencontrée "assez jeune." Malgré un emploi du temps majoritairement dédié au biathlon depuis de longues années, Martin Fourcade prend soin de préserver son couple. "On a toujours vécu avec les contraintes de mon sport. Mais je suis vigilant pour que les déplacements ne nous éloignent pas. J'essaie de tout optimiser pour être le plus souvent à la maison", partage le sportif au Parisien.

Hélène n'est pas la seule à l'attendre, leurs deux petites filles aussi, Manon, 2 ans, et Inès, qui fêtera son premier anniversaire en mars prochain. Ce rôle de papa, Martin Fourcade l'évoque avec beaucoup de tendresse : "La paternité m'a changé en tant qu'homme... Après la naissance de ma première fille, j'ai été content de constater que j'étais plus papa que ce que je pensais." "Papa super heureux", le biathlète ne vit pas toujours très bien leur séparation. "Elles me manquent quand je ne les vois pas. Je veux les voir grandir", confie le champion.

Même à des milliers de kilomètres du foyer familial, Martin Fourcade peut compter sur Hélène pour lui envoyer des images de leurs deux petites, comme cette vidéo de Manon qui regarde l'un de ses podiums à la télévision. "Quand tu attends une médaille d'or mais que ta fille préfère te donner du chocolat. Elles me manquent tellement !", avait commenté la roi du biathlon.

